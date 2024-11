Lancio del primo impianto di tungsteno: il Kazakistan si rafforza nel mercato globale 

MeteoWeb

Il primo impianto di lavorazione del tungsteno è stato lanciato nella regione di Almaty, nel sud del paese, aprendo un nuovo capitolo per l’industria mineraria nazionale e rafforzando la posizione del Kazakistan nel mercato globale delle terre rare. Lo ha riferito il ministero dell’Industria e delle costruzioni di Astana. Il progetto da 300 milioni di dollari fornirà fino a 1.000 posti di lavoro per specialisti locali e, una volta a piena capacità, elaborerà 3,3 milioni di tonnellate di minerale all’anno, producendo concentrato di tungsteno al 65% L’impianto è gestito da Aral Kegen, sussidiaria della cinese Jiaxin International Resources Investment. I piani futuri includono inoltre la costruzione di un altro impianto per aumentare il grado di tungsteno all’88,5% e produrre carburo di tungsteno ad alta purezza. L’investimento previsto per questa ulteriore fase è di 150 milioni di dollari.

