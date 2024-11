Meteo Sicilia, prima gelata della stagione a Piazza Armerina

MeteoWeb

L’Italia sta assaporando i rigori dell’inverno negli ultimi giorni: le temperature sono diminuite in tutto il Paese, la neve è scesa fino a quote collinari seppur in modo ancora fugace. Si sono così verificate le prime gelate, più intense al Centro-Nord ma che hanno interessato anche il Sud. Per esempio, Piazza Armerina, località dell’Ennese a 697 metri s.l.m., ha registrato la prima gelata della stagione nella zona nord della città, come ci segnala David Cartarrasa. Nella località, la temperatura minima ha raggiunto i +4°C oggi.

