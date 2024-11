Smog, venti in rinforzo: tutto il Veneto a livello 0 per PM10

MeteoWeb

In Veneto il ristagno atmosferico dei giorni appena trascorsi sarà intaccato, tra il pomeriggio e la serata di oggi, 20 novembre, dal rinforzo dei venti in ingresso al seguito di un primo veloce impulso perturbato in arrivo dall’Europa settentrionale. Tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre, transiterà una seconda perturbazione, con precipitazioni più diffuse rispetto al passaggio di mercoledì, ed un nuovo rinforzo dei venti, che favoriranno il dilavamento ed il rimescolamento atmosferico. Tali condizioni potranno favorire una generalizzata riduzione delle concentrazioni di PM10 che si realizzerà soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Dato che sono previsti almeno due giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10, tutto il Veneto rientra al livello di allerta 0 (VERDE).

