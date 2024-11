Spolverata di neve in Alto Adige: temperature in calo, -15°C sui rilievi

MeteoWeb

Una spolverata di neve che in alcune zone è scesa fino a 1.200 metri ha interessato nella notte l’Alto Adige. Nelle località di montagna si registra un brusco calo delle temperature che, già a 1.800-2.000 metri, garantisce l’entrata in funzione dei cannoni adibiti a innevamento artificiale. Il sole splende sul territorio del Trentino Alto Adige ma le basse temperature, in assenza di copiose nevicate, sono una ‘manna’ per gli impiantisti. Nella notte sono stati registrati -15°C ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna. La colonnina di mercurio attorno ai 3.000 metri è mediamente di -10°C.

Spolverata di neve più significativa in Alta Val Pusteria. A Sesto Pusteria i concittadini di Jannik Sinner, attualmente impegnato nella Atp Finals di Torino, si sono svegliati sotto una lieve coltre bianca e la temperatura del mattino è di qualche grado sotto lo zero dopo una minima nella notte di -6°C. Tutti transitabili i passi dolomitici e alpini, Rombo e Stelvio (accesso solo dal versante altoatesino e con attrezzatura invernale) compresi.

