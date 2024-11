La stagione degli uragani 2024 si avvicina alla fine dopo tempeste da record e distruzione senza precedenti

MeteoWeb

La stagione degli uragani atlantici termina ufficialmente sabato 30 novembre. È stata una stagione che ha lasciato il segno nei libri dei record in molti modi, tra cui la categoria 5 più precoce mai registrata e una tempesta catastrofica che ha cambiato per sempre il paesaggio del North Carolina. Già a febbraio, la stagione degli uragani atlantici del 2024 sembrava destinata a essere disastrosa, con il centro meteorologico statunitense AccuWeather che suonava i campanelli d’allarme e avvertiva delle crescenti preoccupazioni tropicali, tra cui il rischio di tempeste in rapida intensificazione poco prima del landfall. Questi avvertimenti si sono avverati, come dimostra il catastrofico uragano Helene, che ha rimodellato il paesaggio del North Carolina occidentale a centinaia di chilometri di distanza dal punto in cui la tempesta ha toccato terra.

Beryl, Helene e Milton: gli uragani che hanno definito la stagione

È stata scritta la storia quando l’uragano Beryl è esploso nei Caraibi, diventando l’uragano di categoria 5 più precoce mai registrato nel bacino atlantico l’1 luglio, con venti che hanno raggiunto i 265km/h. Entro l’8 luglio, Beryl aveva colpito il Texas come uragano di categoria 1, causando diffusi blackout che hanno interessato quasi 3 milioni di clienti. Nella zona di Houston, alcuni residenti sono rimasti senza corrente per più di una settimana.

L’uragano più mortale e devastante della stagione è stato di gran lunga Helene, che ha toccato terra in Florida come un mostruoso uragano di categoria 4 il 26 settembre. Tuttavia, la sua famigerata eredità sarà la cicatrice che ha lasciato sugli Appalachi meridionali. Helene ha scaricato 42 trilioni di galloni di pioggia sul Sud-Est, innescando inondazioni senza precedenti che hanno spazzato via interi edifici e cambiato radicalmente il paesaggio di alcune città di montagna. Sono state confermate oltre 200 vittime, rendendolo il secondo uragano più mortale in mezzo secolo, dietro solo all’uragano Katrina.

Helene ha causato danni e perdite economiche per un valore compreso tra 225 e 250 miliardi di dollari, una stima che include i costi previsti per la riparazione o la ricostruzione completa delle infrastrutture, come sottostazioni elettriche e impianti di trattamento delle acque che sono stati distrutti. Passerà alla storia come uno degli uragani più distruttivi nella storia degli Stati Uniti, solo dopo Katrina che ha causato danni per 320 miliardi di dollari.

Meno di due settimane dopo, l’uragano Milton si è abbattuto sulla costa del Golfo della Florida, appena a sud di Tampa, come tempesta di categoria 3. La traiettoria dell’uragano ha risparmiato il North Carolina e il Tennessee da un altro diluvio tropicale sulla scia di Helene, ma milioni di persone in Florida hanno dovuto affrontare inondazioni estese, innalzamenti di marea e venti distruttivi.

Il confronto tra il 2024 e le precedenti stagioni degli uragani

La stagione degli uragani atlantici del 2024 è stata oltre la media in quasi ogni parametro, con 18 tempeste nominate, 11 uragani e 5 uragani maggiori (categoria pari o superiore a 3). Dal 1990, la tipica stagione degli uragani ha avuto 14 tempeste nominate, 7 uragani e 3 uragani maggiori. I numeri sopra la media sono ancora più sbalorditivi se si considera che c’è stata una pausa storica nell’attività tropicale prima del picco della stagione.

“Questa è stata una stagione degli uragani tremendamente costosa e devastante“, ha affermato Jon Porter, capo meteorologo di AccuWeather. “La stagione degli uragani del 2024 sarà ricordata per aver infranto record e causato circa 500 miliardi di dollari di danni totali e perdite economiche“.

I cinque uragani che hanno toccato terra nel 2024 occupano il quarto posto a pari merito nella classifica dei più numerosi mai registrati a partire dal 1800. Inoltre, una tempesta di pioggia tropicale senza nome ha toccato terra nel North Carolina a metà settembre. La tempesta, a cui non è mai stato dato un nome ufficiale, ha scaricato oltre 508mm di pioggia nel sud-est del North Carolina, dove si è verificato un “evento di pioggia millenario”. AccuWeather stima che la tempesta tropicale senza nome abbia causato almeno 7 miliardi di dollari di danni e perdite economiche.

Quattro dei cinque uragani che hanno toccato terra sono stati anche prolifici produttori di tornado. Beryl, Debby, Helene e Milton hanno generato 173 dei 178 tornado generati durante la stagione degli uragani, aggiungendosi alla distruzione causata da ogni tempesta.

Mentre Beryl avanzava verso l’entroterra, ha costretto ad emettere 201 allerte per tornado, battendo il record per il maggior numero di allerte per tornado mai emesse in un singolo giorno di luglio. Tuttavia, la tempesta non si è avvicinata nemmeno lontanamente a generare tanti tornado quanti ne ha generati l’uragano Ivan nel 2004, quando 120 vortici hanno toccato il suolo.

Un altro modo per misurare la stagione degli uragani è analizzare la potenza di ogni tempesta, parametro che i meteorologi chiamano energia ciclonica accumulata (ACE). L’ACE di un’intera stagione degli uragani è in genere intorno a 123, secondo la media storica. A causa del numero di uragani potenti, tra cui tempeste di lunga durata come Ernesto e Kirk, l’ACE per la stagione 2024 è 161,6, il valore più alto delle ultime tre stagioni di uragani.

