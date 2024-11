Stasera l’ultima Superluna dell’anno, ecco perché è speciale

MeteoWeb

Il cielo di novembre riserva uno spettacolo imperdibile per gli amanti dell’astronomia: la Luna del Castoro, che illuminerà la notte del 15 novembre a partire dalle 22:29 ora italiana. Questa Luna Piena ha un fascino particolare, essendo l’ultima Superluna del 2024.

Cos’è una Superluna?

Il termine “Superluna” è stato introdotto nel 1979 e indica una Luna Piena che si verifica in concomitanza con il punto di massimo avvicinamento della Luna alla Terra, noto come perigeo. Il nostro satellite non segue un’orbita perfettamente circolare, ma ellittica, che lo porta alternativamente più vicino o più lontano dal nostro pianeta.

Il perigeo si trova a una distanza media di circa 363.300 km dalla Terra, mentre il punto più distante, chiamato apogeo, è a circa 405.500 km. Quando una Luna Piena si verifica in prossimità del perigeo, appare più grande e luminosa rispetto alle lune piene ordinarie, creando uno spettacolo che affascina da millenni.

Dennis Gallagher, ricercatore della NASA, ha sottolineato che le Superlune non sono fenomeni rari: “L’orbita della Luna la porta vicino alla Terra 3 o 4 volte l’anno, in un ciclo che dura circa 27 giorni e un terzo”.

L’origine del nome “Luna del Castoro”

Il nome della Luna Piena di novembre, Luna del Castoro, affonda le sue radici nelle tradizioni dei nativi americani e delle culture europee. Novembre era il periodo in cui i castori si preparavano all’inverno rafforzando le loro dighe e accumulando provviste. Era anche la stagione in cui i cacciatori tendevano trappole per ottenere le loro pellicce spesse e calde, essenziali per affrontare i rigidi mesi invernali.

Stasera guardate il cielo

La Luna del Castoro promette di essere un evento affascinante, visibile senza strumenti particolari. Basterà guardare verso il cielo, lontano dalle luci artificiali, per godere di uno degli ultimi grandi spettacoli astronomici dell’anno. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per ammirare una Luna Piena in tutta la sua bellezza e magnificenza.

