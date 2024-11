Tajani: “l’Africa priorità strategica assoluta”, tutti i temi caldi

MeteoWeb

“L’Africa è una priorità strategica assoluta del governo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo la decima edizione dei “Rome Med dialoghi”. “Abbiamo proposto un nuovo approccio verso il continente, fondando su partenariati paritari in settori chiave come la sanità, la formazione professionale, l’energia, la sicurezza alimentare, l’agricoltura, con iniziative come il piano Mattei che dovrebbe essere parte di un grande pianoforte Marshall europeo”, ha ricordato. “La priorità dell’Italia è dare speranza e crescita a un continente che nel 2050 avrà più di 2 miliardi e mezzo di abitanti, per questo siamo impegnati a sostenere la produzione di vaccini direttamente in Africa, coinvolgendo le imprese italiane di eccellenza. Stiamo anche investendo molto nella formazione, quest’anno abbiamo più che raddoppiato le borse di studio per studenti africani. L’obiettivo è promuovere la partecipazione dei giovani alla vita delle loro comunità, favorendo la crescita, creare occupazione, anche coinvolgendo il nostro settore privato, in. funzione del contrasto alle migrazioni irregolari: se cresce l’Africa, crescono anche l’Italia e l’Europa, cresce tutta la grande regione del Mediterraneo allargato che, nella mia visione, arriva fino all’India e oltre”.

