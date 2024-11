Tempesta Bert, Irlanda piegata dalle inondazioni: decine di migliaia di persone al buio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oltre 34.000 case e aziende in tutta l’Irlanda sono senza elettricità mentre la tempesta Bert sta devastando il Paese. La tempesta presenta una potenziale minaccia per la vita, mentre soccorritori, Vigili del Fuoco e l’ESB affrontano strade allagate, alberi abbattuti e interruzioni di corrente in tutto il Paese. L’allerta meteo rossa, il livello più alto, è terminata per Cork e Galway dopo che la tempesta ha portato piogge torrenziali e raffiche di vento vicine ai 110km/h durante la notte. Un’allerta meteo gialla per gran parte dell’Irlanda sarà in vigore per tutto il fine settimana poiché Met Éireann ha esteso le allerte gialle fino alle 8 di mattina di lunedì 25 novembre in alcune contee.

Inondazioni e frane

Finora la contea di Donegal, nel nord dell’Irlanda, ha subito i danni peggiori causati dalla tempesta Bert, con gravi inondazioni nella città di Killybegs e numerose strade chiuse a causa delle inondazioni. A Killybegs, diverse case e attività commerciali in Bridge Street sono state allagate da quasi un metro d’acqua. Le auto sono state danneggiate dalla furia dell’acqua.

Diversi fiumi e torrenti nelle contee di Cork, Kerry, Limerick, Galway e Mayo hanno rotto gli argini, con conseguenti inondazioni e decine di strade chiuse. Sono state segnalate inondazioni stradali a Castleisland e Killarney nel Kerry, Abbeyfeale a Limerick, Bantry nella parte occidentale di Cork e in varie parti della contea di Donegal. Le gravi inondazioni ad Abbeyfeale hanno danneggiato numerose proprietà, con il campo da calcio dell’Abbeyfeale che si ritrova sotto oltre 30cm di acqua.

Decine di strade in tutto il Paese hanno dovuto essere chiuse a causa della combinazione di inondazioni e alberi caduti. Circa 100 strade rurali e secondarie sono impraticabili a causa delle inondazioni.

Una frana è stata segnalata nella contea di Galway nel Connemara, sulla strada da Maam a Leenane.

Decine di migliaia di persone senza corrente

In un aggiornamento del pomeriggio, ESB ha confermato che 34.000 case e locali sono ancora senza corrente in Irlanda, in calo dal picco di 60.000. Le squadre stanno lavorando in tutto il Paese per ripristinare l’alimentazione a coloro che sono rimasti senza corrente a causa della tempesta Bert.

Caos trasporti

La tempesta Bert ha creato scompiglio nei trasporti pubblici in tutta l’Irlanda, con decine di servizi Iarnrod Eireann e Bus Eireann in ritardo o cancellati a causa delle condizioni.

L’Aeroporto di Dublino avvisa i passeggeri di piccoli ritardi dovuti alla tempesta Bert. Un numero molto limitato di voli in partenza ha subito ritardi a causa delle condizioni del vento. Un volo in arrivo ha effettuato un go-around prima di atterrare, mentre un altro volo è stato cancellato questa mattina a causa delle condizioni meteorologiche nell’altro aeroporto.

Neve

Non solo pioggia e inondazioni. La tempesta Bert ha portato anche neve in Irlanda, con accumuli significativi a Killyclug, Letterkenny, nella contea di Donegal. Si registrano anche blackout.

