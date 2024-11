Tempesta Bert, tanta neve in Inghilterra e Scozia: attesi 40cm, trasporti nel caos | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Bert sta travolgendo il Regno Unito con nevicate intense, venti forti e piogge torrenziali, costringendo a cancellazioni e forti ritardi treni e aerei in tutto il Paese. Il portavoce del Met Office Oli Claydon ha dichiarato che la tempesta Bert è un ”evento multirischio”: “sono previsti forti venti, accumuli di neve e piogge abbondanti in varie parti del Regno Unito. Si tratta quindi di un quadro meteorologico piuttosto complesso per il fine settimana. In generale, si prospetta un fine settimana molto instabile dal punto di vista meteorologico”.

Tanta neve in Scozia e Inghilterra

National Highways ha emesso un ”allarme meteo grave” per la neve nello Yorkshire e nel nord-est dell’Inghilterra, con ”condizioni di bufera” in arrivo e fino a cinque ore di neve pesante che dovrebbe ”accumularsi rapidamente a tutti i livelli”. ”Quando la neve si trasformerà in pioggia, si prevede un rapido disgelo, con un rapido aumento delle temperature e la possibilità di inondazioni localizzate”, si legge. Due gravi allerte meteo ambra sono state emesse per alcune parti della Scozia e dell’Inghilterra, con fino a 40cm di neve prevista nelle aree più elevate durante un periodo di due-quattro ore in cui cadrà “densa e veloce” prima di un “rapido disgelo” che dovrebbe causare inondazioni localizzate, ha affermato il Met Office.

L’Inghilterra settentrionale risulta la zona la più colpita: gli aeroporti di Newcastle, Leeds e Bradford sono rimasti paralizzati dalle forti nevicate che hanno interessato le piste e i velivoli parcheggiati, causando ritardi e cancellazioni, con persone rimaste all’interno degli aeroporti per diverse ore. British Airways è stata costretta a sopprimere 36 voli nazionali ed europei da e per Londra Heathrow, tra cui due viaggi di andata e ritorno per Glasgow, Manchester e Nizza.

Forti nevicate anche in Scozia, dove è stata imbiancata anche la capitale Edimburgo.

Una vittima

A Shipley, nel West Yorkshire, un uomo di 34 anni è morto dopo che la sua auto è uscita di strada a causa del ghiaccio e si è schiantata contro un muro. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte mentre le temperature precipitavano a causa dell’arrivo della tempesta Bert.

Allerte per pioggia e vento

Ci sono altre cinque allerte meteo gialle minori che coprono gran parte del Regno Unito, relative a venti di intensità di tormenta e piogge torrenziali. Sono già stati registrati forti venti fino a 110km/h, mentre il Met Office avverte che alcune parti del Galles e del sud-ovest dell’Inghilterra potrebbero vedere più di 100mm di pioggia.

Con 4.000 famiglie in Inghilterra e Galles rimaste senza elettricità, il Met Office ha esortato le persone a tenere a portata di mano un caricabatterie per telefono, una torcia e delle batterie, mentre le autorità di viaggio su rotaia e strada hanno invitato alla cautela e hanno chiuso diverse tratte principali.

