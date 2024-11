Tempesta Bert nel Regno Unito, Chippenham sott’acqua: case e aziende allagate, auto sommerse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il centro di Chippenham, nella contea di Wiltshire, nell’Inghilterra sudoccidentale, si è risvegliato sott’acqua questa mattina a causa degli effetti della tempesta Bert. I servizi di emergenza stanno rispondendo alle gravi inondazioni causate dalla tempesta Bert, che ha sferzato il Regno Unito nel weekend con piogge torrenziali e forti venti, provocando danni diffusi e vittime. A Chippenham, the Bridge, High Street, Bridge Centre Roundabout, Avenue La Fleche e numerose altre strade sono sommerse, con veicoli bloccati nell’acqua profonda, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Molte case e aziende sono state allagate, con sforzi in corso per recuperare i beni. Tuttavia, l’acqua sembra ritirarsi lentamente. La maggior parte delle scuole locali sono chiuse. Un portavoce della Polizia del Wiltshire ha affermato: “il centro di Chippenham è impraticabile a causa del fiume Avon che ha rotto gli argini. La Bridge Centre Roundabout è allagata e impraticabile. La maggior parte delle strade secondarie ha acqua stagnante profonda, si prega di guidare con prudenza”.

La compagnia di autobus, Faresaver, afferma di non essere in grado di servire il centro cittadino di Chippenham e la stazione ferroviaria e chiede ai passeggeri di non viaggiare. In una dichiarazione, un portavoce ha scritto: “siamo consapevoli che molte strade sono state chiuse in tutta la regione a causa delle inondazioni. Ciò potrebbe causare interruzioni dei servizi lunedì mattina. Aggiorneremo man mano che la mattinata avanza, ma consigliamo ai passeggeri di non viaggiare se non necessario”.

