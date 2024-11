Terremoto Cuba, gravi danni alle case e alle linee elettriche: “la priorità è salvare le vite”

MeteoWeb

Domenica, due forti scosse di terremoto (magnitudo 5.9 e 6.8) hanno colpito Cuba. I sismi, che hanno provocato frane, danni alle abitazioni e interruzioni nella rete elettrica, sono stati confermati dal presidente cubano Miguel Díaz-Canel, che ha comunicato la situazione sui social. Ha invitato la popolazione a mantenersi in luoghi aperti per garantire la sicurezza. “La priorità è salvare vite”, ha dichiarato. “Ci sono state frane, danni alle case e alle linee elettriche. Abbiamo iniziato a valutare i danni per iniziare il recupero. Abbiamo avuto giorni difficili ma ci siamo ripresi, non importa quanto sia difficile, ci rialziamo”.

Le autorità di Santiago e Granma hanno informato i media statali che stanno quantificando i danni e che, al momento, non si hanno notizie di feriti.

