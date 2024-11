Terremoto Irpinia, Fontana: “resta monito per lavorare sulla sicurezza”

MeteoWeb

“Nel 44° anniversario del terremoto che colpì l’Irpinia il 23 novembre 1980, evento che ha segnato la storia repubblicana, desidero rinnovare la vicinanza a tutte le comunità, le famiglie e le persone segnate da quel dramma. Ricordiamo con profondo cordoglio le migliaia di vite spezzate e il coraggio di chi, in quelle ore e nei mesi successivi, si prodigò per portare soccorso“. Lo afferma in una nota il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. “Questo anniversario continua ad essere un monito, per custodire la memoria di quanto accaduto e lavorare con determinazione alla prevenzione e alla sicurezza“, conclude.

