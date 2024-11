Tesla, il rialzo delle azioni accelera grazie all’alleanza Musk-Trump

MeteoWeb

Le azioni di Tesla hanno proseguito il loro rialzo deciso, guadagnando oltre l’8% lunedì, consolidando il rally iniziato la scorsa settimana. Il boom delle azioni è stato alimentato dalle aspettative che l’azienda possa trarre vantaggio dai legami stretti tra il CEO Elon Musk e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. A 348,30 dollari, Tesla è destinata ad aggiungere quasi 87 miliardi di dollari al suo valore se il rialzo dovesse persistere. Da quando è stata annunciata la vittoria elettorale di Trump, il titolo Tesla ha registrato un incremento di quasi il 28%, superando per la prima volta in due anni la soglia di 1 trilione di dollari di valore di mercato.

Prima che Trump ottenesse la sua riconferma alla Casa Bianca, le azioni Tesla avevano guadagnato solo poco più dell’1% da inizio anno. Gli analisti attribuiscono questo significativo cambiamento di rotta alla crescente influenza politica di Elon Musk, che ha espresso il suo sostegno a Trump già da mesi, nella speranza che una forte alleanza con l’attuale presidente eletto potesse posizionare meglio le sue aziende nel nuovo quadro politico.

Secondo i registri federali, Musk ha contribuito con almeno 119 milioni di dollari a gruppi di supporto pro-Trump, alimentando le speculazioni sul fatto che la sua stretta collaborazione con l’amministrazione Trump possa favorire i suoi interessi aziendali. Musk potrebbe approfittare dell’opportunità per eliminare la burocrazia e semplificare le regolamentazioni. Ciò potrebbe risultare particolarmente vantaggioso per le sue aziende, che sono all’avanguardia nell’innovazione tecnologica.

Le imprese di Musk, da Tesla con i suoi veicoli elettrici a SpaceX con i suoi razzi, fino a Neuralink con i suoi chip cerebrali, dipendono fortemente dalle politiche governative, dai sussidi e dalla regolamentazione. In particolare, la tecnologia di guida autonoma di Tesla è stata oggetto di indagine da parte delle autorità di sicurezza, mentre Musk sta cercando di orientare l’azienda verso la guida autonoma e i robotaxi.

A settembre, Trump aveva dichiarato l’intenzione di istituire una commissione per l’efficienza governativa, con a capo proprio Musk, per ridurre la spesa federale. Il potenziale influsso di Musk sul governo potrebbe avere effetti significativi anche per altre sue iniziative, come il sistema Starlink per la banda larga, dato il suo ruolo di appaltatore principale per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni legate a un possibile trattamento preferenziale per le aziende di Musk, che potrebbero finire sotto i riflettori delle aule di tribunale. Inoltre, Trump ha annunciato la volontà di ridurre alcuni incentivi per i veicoli elettrici previsti dall’amministrazione Biden, ma gli analisti ritengono che le startup del settore potrebbero essere le più penalizzate, mentre Tesla, grazie alla sua grandezza e solidità di mercato, ne risentirebbe meno.

