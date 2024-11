Trump in Texas per il lancio di SpaceX di Musk: un legame sempre più forte

MeteoWeb

Donald Trump ed Elon Musk, due figure che sembrano ormai inseparabili sin dalle elezioni presidenziali, hanno consolidato ulteriormente la loro alleanza con un viaggio in Texas. Martedì, il presidente eletto ha visitato Brownsville, per assistere al test del razzo Starship di SpaceX, un’altra manifestazione di quella connessione sempre più stretta tra l’uomo d’affari più ricco del mondo e il nuovo leader degli Stati Uniti.

L’incontro di martedì segna un ulteriore passo nel rapporto tra i due, che si è intensificato da quando Musk ha iniziato a frequentare Mar-a-Lago, il resort di Trump, dopo le elezioni. Alcuni si sono chiesti quanto tempo sarebbe passato prima che Trump si stancasse della presenza costante di Musk e dei suoi consigli su come governare. Ma questo evento in Texas appare come una conferma di una vicinanza non solo politica ma anche strategica, che va oltre le questioni legate alla presidenza.

Musk, che ha investito circa 200 milioni di dollari per sostenere Trump nella sua corsa contro la democratica Kamala Harris, ha avuto accesso senza precedenti alla cerchia ristretta di Trump. Non solo ha consigliato il presidente eletto sulla composizione della sua amministrazione, ma è stato anche coinvolto in telefonate cruciali, tra cui quella con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Inoltre, Musk è stato nominato co-presidente di un comitato consultivo per la riduzione della burocrazia federale, un ulteriore segno del suo crescente potere.

L’influenza che Musk sta esercitando non si limita alla politica. SpaceX, l’azienda di razzi di Musk, ha contratti governativi da miliardi di dollari e punta a fondare una colonia su Marte, mentre Tesla, il gigante automobilistico che Musk guida, si trova ad affrontare controversie legate alla sicurezza della guida autonoma e ai regolatori federali.

“Trump ha il massimo rispetto per chi infrange le regole e la fa franca,” ha affermato William Galston, ricercatore senior al Brookings Institution. “Musk ha dimostrato di eccellere in questo.”

Musk possiede anche X, la piattaforma social precedentemente conosciuta come Twitter, che sta utilizzando come un megafono per promuovere Trump e la sua agenda politica. “Fermate la palude!” ha scritto su X martedì, avvertendo che gli interessi consolidati di Washington starebbero cercando di ostacolare Trump prima della sua inaugurazione.

Negli ultimi quattordici giorni, Musk ha accompagnato Trump in vari eventi pubblici, tra cui incontri con i Repubblicani alla Camera e a un evento di Ultimate Fighting Championship a New York. La visita in Texas per il lancio del razzo rappresenta il terzo viaggio di Trump fuori dalla Florida dopo le elezioni.

Trump ha recentemente elogiato Musk nei suoi comizi elettorali, lodando la sua capacità di recuperare il razzo Starship grazie a sofisticati bracci meccanici. “Quei bracci lo afferrano come si afferra il proprio bambino, proprio come si prende in braccio un piccolo bambino. E l’hanno posato dolcemente, ed eccolo lì,” ha detto Trump con il suo tipico entusiasmo.

Un altro momento di particolare intimità è stato durante una cena di gala a Mar-a-Lago, dove Musk è stato ospite d’onore. Trump non ha mancato di elogiarlo: “Il suo QI è tra i più alti in assoluto,” ha dichiarato. “Un ragazzo davvero in gamba.” Trump ha poi scherzato sulla costante presenza di Musk a Mar-a-Lago: “Gli piace questo posto. Non riesco a mandarlo via.” Ma poi ha aggiunto: “Sapete una cosa? Mi piace averlo qui.”

Durante la serata, Musk ha preso la parola dopo Trump, riflettendo sui risultati elettorali e parlando con entusiasmo dei successi raggiunti, come se fosse stato lui stesso in corsa per la presidenza. “Il pubblico ci ha dato un mandato che non potrebbe essere più chiaro,” ha dichiarato Musk, sottolineando la portata e la chiarezza del supporto popolare.

In questo scenario, il legame tra Trump e Musk non è solo un’intesa personale ma anche una strategia politica che potrebbe avere ripercussioni sul futuro della politica americana, sui progetti spaziali di Musk e sull’intero panorama economico e tecnologico degli Stati Uniti. Con Musk che continua a spingere i confini dell’innovazione e Trump che si prepara a guidare la nazione, questa alleanza si prospetta come una delle più influenti del panorama politico mondiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.