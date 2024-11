Ucraina, avviate forniture di energia elettrica dalla Slovacchia

MeteoWeb

Nel mese di ottobre 2024, la compagnia MET Ukraine ha avviato le forniture di energia elettrica in Ucraina dalla Slovacchia. Presto, l’azienda prevede di importare Energia elettrica anche da altri paesi dell’UE. Lo ha comunicato il centro stampa dell’azienda. “Crediamo fermamente che il settore energetico in Ucraina abbia un enorme potenziale di crescita. Oltre alla giustificazione commerciale, la fornitura di energia elettrica può aiutare l’Ucraina a far fronte all’attuale carenza energetica”, ha dichiarato Serdar Karliyev, CEO di MET Ukraine. Attila Shanizlo, CEO di MET GEM, ha aggiunto: “sosteniamo l’Ucraina, la Serbia e la Bosnia ed Erzegovina nel loro cammino verso l’integrazione completa nei mercati energetici europei. Siamo convinti che prima o poi questi mercati saranno completamente integrati con tutte le condizioni necessarie ai mercati energetici europei”.

La compagnia MET Ukraine, con sede a Kiev, è stata fondata nel 2016 e conta 7 dipendenti. Negli ultimi 8 anni, l’attività principale della filiale ucraina di MET è stata la fornitura di gas naturale ai consumatori all’ingrosso, nonché al segmento al dettaglio del mercato ucraino. Inoltre, MET utilizza i serbatoi di gas ucraini. Insieme alle filiali MET Group in Serbia e Bosnia ed Erzegovina, MET Ucraina fa parte di MET GEM (MET Gas and Energy Marketing), che si concentra sui mercati in via di sviluppo.

