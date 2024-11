USA, le scelte di Trump per CDC e FDA per “riportare trasparenza e correggere gli errori passati”

MeteoWeb

Il Presidente eletto Donald Trump ha annunciato che l’ex deputato Dr. Dave Weldon, è la sua scelta come direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “Oltre a essere un medico da 40 anni e un veterano dell’esercito, Dave è stato un rispettato leader conservatore su questioni fiscali e sociali e ha prestato servizio nel Labor/HHS Appropriations Subcommittee, lavorando per l’Accountability on HHS and CDC Policy and Budgeting“, ha detto Trump nell’annuncio. “Dave ha anche svolto un ruolo di primo piano nelle udienze del comitato di supervisione e riforma del governo, affrontando questioni all’interno dell’HHS e del CDC. Dave ha lavorato con successo con il CDC per promulgare un divieto di brevetti per embrioni umani”, ha detto Trump.

Weldon, 71 anni, ha prestato servizio alla Camera, dove ha rappresentato la Florida, dal 1995 al 2009. Non si è ricandidato nel 2008.

Il CDC ha il compito di fornire informazioni e competenze scientifiche per prevenire e controllare una serie di malattie, nonché gestire le epidemie. Il direttore del CDC risponde al segretario della Salute e dei Servizi Umani (HHS). Trump ha nominato Robert F. Kennedy Jr., uno scettico sui vaccini e critico del CDC, per il ruolo di segretario dell’HHS. Trump ha affermato che Weldon avrà un ruolo chiave nel “rendere di nuovo sana l’America”, affermando che lavorerà per correggere “gli errori del passato”.

“Gli americani hanno perso fiducia nel CDC e nelle nostre autorità sanitarie federali, che hanno praticato censura, manipolazione dei dati e disinformazione”, ha affermato. “Data l’attuale crisi sanitaria cronica nel nostro Paese, il CDC deve farsi avanti e correggere gli errori passati per concentrarsi sulla prevenzione delle malattie. Il CDC avrà un ruolo importante nell’aiutare a garantire che gli americani abbiano gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per comprendere le cause sottostanti delle malattie e le soluzioni per curarle“, ha aggiunto Trump.

Il Presidente eletto ha detto che Weldon “comprende i valori della famiglia americana”. “Come padre di due figli e marito da 45 anni, Dave comprende i valori della famiglia americana e considera la salute come una delle massime priorità“, ha detto. “Dave darà priorità a trasparenza, competenza ed elevati standard presso il CDC. Dave ripristinerà con orgoglio il CDC al suo vero scopo e lavorerà per porre fine all’epidemia di malattie croniche e rendere di nuovo sana l’America!“, ha affermato Trump.

Se confermato, Weldon sostituirà la Dottoressa Mandy Cohen, medico di medicina interna ed ex capo del Dipartimento della salute e dei servizi umani del North Carolina.

Trump sceglie Martin Makary per la FDA

Il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il chirurgo e scrittore Martin Makary alla guida della Food and Drug Administration (FDA), l’ente regolatore dei farmaci più influente al mondo con un budget di oltre 7 miliardi di dollari. Makary, medico presso il Johns Hopkins Hospital di Baltimora, nelle interviste per promuovere il suo ultimo libro si è espresso contro quello che ha definito un “massiccio sovratrattamento” negli Stati Uniti, “un’epidemia di cure inappropriate“. Nella dichiarazione che annunciava la sua scelta, Trump ha detto che Makary è necessario “per correggere la rotta e riorientare l’Agenzia”.

La FDA regola i farmaci per uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i vaccini, approva i nuovi trattamenti e ne assicura la sicurezza e l’efficacia prima che entrino nel più grande e redditizio mercato sanitario del mondo. L’agenzia è anche responsabile degli standard di sicurezza per alimenti, tabacco e cosmetici.

Trump ha detto di essere fiducioso che Makary “taglierà la burocrazia dell’Agenzia per assicurarsi che gli americani ricevano le cure mediche e i trattamenti che meritano”.

Makary aveva sollevato preoccupazioni su una serie di problemi di salute pubblica durante la pandemia di Covid in saggi pubblicati sul Wall Street Journal, decantando la protezione ricevuta dall’immunità naturale e opponendosi ai mandati di vaccinazione anti-Covid per il pubblico in generale, sebbene non fosse contrario ai vaccini.

Makary riferirebbe a Robert F. Kennedy Jr., se fosse confermato dal Senato.

L’analista della RBC Brian Abrahams ha affermato in una nota di ricerca all’inizio di questa settimana che Makary probabilmente sarà più ostile all’industria rispetto al suo predecessore. “Il Dott. Makary potrebbe rendere l’agenzia più sospettosa, piuttosto che collaborativa, nei confronti dei produttori di farmaci, con le sue critiche sull’abuso di farmaci che potrebbero portare a una cultura più scettica e meno permissiva nell’approvazione di farmaci con dati contrastanti o benefici più modesti”, ha scritto Abrahams.

Come medico, Makary è stato uno degli sviluppatori della Surgery Checklist, una routine per chirurghi che ha migliorato i risultati chirurgici ed è stata diffusa in tutto il mondo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha sostenuto la riconsiderazione dell’uso della terapia ormonale sostitutiva nelle donne in menopausa, la riduzione dell’abuso di antibiotici e le riforme dell’istruzione medica. Makary, che vive a Baltimora, è stato anche consulente del think tank conservatore sanitario di Washington Paragon Health Institute.

Makary succederebbe al Dott. Robert Califf, cardiologo e ricercatore che aveva ricoperto il ruolo di Commissario della FDA nell’amministrazione Obama. Nel suo secondo mandato sotto il Presidente Joe Biden, Califf ha rinnovato le operazioni alimentari e i processi di ispezione dell’agenzia e ha cercato di combattere la disinformazione.

