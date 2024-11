Forte vento sull’Italia: chiusi parchi (e non solo) a Taranto e Pescara

MeteoWeb

Un forte vento continua a sferzare l’Italia dopo i danni provocati da Nord a Sud nelle scorse ore, con alberi abbattuti, tetti divelti e grossi disagi per la popolazione di molte regioni. Proprio le previsioni di prosieguo delle condizioni ventose hanno portato i comuni di Taranto e Pescara ad adottare misure precauzionali. A causa del forte vento e tenuto conto delle previsioni meteo, il Comune di Pescara ha chiuso i parchi e la pineta dannunziana, per prevenire eventuali danni. “In queste ore”, annuncia l’assessore comunale Cristian Orta, “sarà effettuata una ricognizione all’interno delle aree verdi, essendo stato registrato il cedimento di alcuni alberi e rami, ma non ci sono state conseguenze per cose e persone”.

Vento forte e disagi anche nel Pescarese. A Farinola il Comune ha aperto il Centro Operativo Comunale (Coc) e fa sapere che “si sta riportando la viabilità comunale e provinciale alla normalità”.

Parchi chiusi e iniziative Natale rinviate a Taranto

Dalle prime ore della giornata, Taranto è sferzata da violente raffiche di vento superiori ai 60km/h che potrebbero determinare situazioni di serio pericolo per la cittadinanza. Alla luce delle peggioramento delle condizioni, il sindaco Rinaldo Melucci ha ordinato la chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati, divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintati, interdizione al pubblico di tutti i cimiteri cittadini, rinvio alla giornata di domani della programmata accensione delle ”luminarie” e dell’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza a tutela della incolumità pubblica e privata ed attivato il Centro Operativo Comunale, l’organo di gestione che, composto da volontari, dipendenti della pubblica Amministrazione e, all’occorrenza, da Vigili del Fuoco e Croce Rossa, ha il compito di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile per la giornata odierna e per le successive 36 ore fa riferimento al possibile ulteriore rinforzo di venti di burrasca, una situazione meteorologica che potrebbe causare la caduta di rami, alberi, segnali stradali, cartelloni pubblicitari ed impalcature e, di conseguenza, condizioni di pericolo che vanno assolutamente scongiurate.

Con l’ordinanza, il sindaco Melucci ha inoltre rivolto alla cittadinanza la raccomandazione di ”adottare comportamenti precauzionali atti ad evitare la sosta nei pressi di alberature poste sulla pubblica via, nonché, di parcheggiare autoveicoli ed ancora di rimuovere dai balconi delle proprie abitazioni qualunque tipo di oggetto che possa in virtù dei forti venti, cadere sulla pubblica via”.

Sempre a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini è stato disposto anche il rinvio delle due iniziative che avrebbero dovuto segnare l’avvio del Natale tarantino. Infatti, sono state aggiornate a domani, alle 19.00, sia l’accensione delle ”Luminarie” nel Borgo cittadino, sia l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

