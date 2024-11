Vento forte nella notte in Liguria, auto danneggiate nell’Imperiese

MeteoWeb

Numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta la Liguria a causa del forte vento che ha interessato la regione durante la scorsa notte. Le situazioni più critiche si sono registrate in provincia di La Spezia, dove sono stati rimossi diversi alberi caduti che, fortunatamente, non hanno causato danni né feriti. In provincia di Imperia, invece, a Taggia e Vallecrosia, due alberi sono crollati su alcune auto parcheggiate, danneggiandole, ma senza coinvolgere persone.

Secondo le previsioni di Arpal, da questa mattina è atteso un nuovo ingresso di venti settentrionali su tutta la regione, con intensità fino a burrasca, seguito da un rapido miglioramento delle condizioni meteo, che porterà cieli sereni già nella giornata di sabato. I venti sudoccidentali in azione contribuiranno a generare una mareggiata oggi, caratterizzata da componenti di libeccio corto e lungo. Inoltre, i venti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo, in particolare nelle aree interne, dove il fenomeno sarà amplificato dall’abbassamento della quota dello zero termico.

