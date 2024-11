Forte vento a Milano: albero abbattuto nel cortile di una chiesa

MeteoWeb

Vento gelido e forte mentre splende il sole a Milano dopo il nevischio di ieri. Le raffiche oggi raggiungono i 50km/h. Proprio a causa del vento, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un albero abbattuto nel cortile della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Cittadini. La pianta è andata a finire sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. I pompieri hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza l’area. Inoltre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Vigevano 6 per il distacco di circa quattro metri quadrati di intonaco dalla facciata di un condominio. La caduta dei calcinacci ha provocato fra l’altro disagi anche alla circolazione tramviaria.

In via Manzoni, sempre a Milano, alcuni pannelli caduti da un terrazzo hanno creato problemi all’ingresso artisti del Teatro Manzoni. In entrambi gli interventi i soccorritori hanno messo in sicurezza le aree interessate. Nessuna persona risulta coinvolta.

