Allerta Meteo: Alpi di confine sotto assedio, bufere di neve e accumuli straordinari

Sui settori alpini di confine con Francia, Valle d’Aosta e Svizzera continuano le intense nevicate accompagnate da forti raffiche di vento, creando condizioni di tormenta soprattutto nelle alte valli di Susa e Formazza. La neve cade a tratti anche al di sotto dei 1.000 metri, ma gli accumuli più significativi si registrano nelle aree montuose del Verbano-Cusio-Ossola. In questa zona, lo sfondamento dei nuclei precipitativi dai versanti nord-alpini si è rivelato particolarmente intenso, portando a valori significativi: 102 centimetri di neve al suolo all’Alpe Veglia – Varzo (1.740 metri), 88 centimetri sopra la frazione di Formazza (2.453 metri), 60 centimetri a Bardonecchia Pranudin (2.045 metri) e al Colle Bercia di Cesana Torinese (2.200 metri).

Diversa la situazione sulle Alpi Marittime, dove il flusso nord-occidentale ha determinato condizioni di sottovento, con innevamento molto scarso. Qui si registrano accumuli modesti, come i 26 centimetri ad Argentera (1.680 metri), i 17 centimetri al Colle della Lombarda (2.305 metri) e i 22 centimetri al Pancani di Limone Piemonte (1.875 metri).

Nei prossimi giorni, l’arrivo di forti venti di foehn condizionerà il meteo tra il pomeriggio di oggi e martedì 24 dicembre, portando ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche e a un rialzo termico significativo. L’alta pressione tornerà infatti a dominare il Piemonte durante le festività natalizie, con lo zero termico che si posizionerà tra i 2.800 e i 3.200 metri e temperature a circa 1.500 metri di quota che supereranno la media stagionale di 7-8°C.

Un calo termico è atteso solo intorno al 28-29 dicembre, ma al momento i modelli meteorologici non indicano probabili precipitazioni almeno fino ai primi giorni del 2025.

