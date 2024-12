Allerta Meteo, bomba di maltempo al Sud: iniziano 24 ore da incubo, alto rischio alluvioni

MeteoWeb

Nuova violenta ondata di maltempo imminente al Sud Italia, mentre al Nord crollano le temperature e nevica a bassa quota. La nuova ondata di maltempo del Sud è già iniziata con le prime piogge nella Sicilia occidentale e meridionale, in modo particolare tra Castelvetrano, Sciacca e Mussomeli. Ma la situazione meteo degenererà rapidamente nelle prossime ore: nella tarda serata, proprio dalla Sicilia occidentale inizieranno i fenomeni più estremi con piogge alluvionali su Trapani, Palermo, Caltanissetta e Agrigento.

Il maltempo si estenderà al resto del Centro/Sud nella giornata di giovedì 5 dicembre, estendendosi rapidamente a Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo. Nella mattinata di giovedì, come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch del CNR-ISAC, il maltempo imperverserà rapidamente in tutto il Sud con piogge alluvionali nella Calabria jonica e in buona parte di Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia:

Nel pomeriggio-sera il Ciclone risalirà sull’alto Jonio e nel Golfo di Taranto: le piogge più pesanti colpiranno Puglia e Basilicata con accumuli superiori ai 100mm in 12 ore. Alto il rischio alluvione nel Metapontino. Forti piogge persistenti anche nell’entroterra della Campania, in Calabria e nella Sicilia tirrenica investita dalla “ritornante” con il fronte freddo del Ciclone. Attenzione anche ai forti venti e alle nevicate, stavolta solo ad alta quota (oltre i 1.700/1.800 metri), ma molto più abbondanti rispetto alle precipitazioni dello scorso weekend. La mappa del modello Moloch del CNR-ISAC con le precipitazioni di giovedì pomeriggio-sera:

