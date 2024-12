Allerta Meteo, forte maltempo in atto al Sud: temporali provocano nubifragi in Sicilia e Puglia | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali già in corso al Sud Italia nella notte. I fenomeni più estremi stanno colpendo la Sicilia meridionale, ma piove forte anche in Puglia e in alcune zone della Calabria. In Sicilia sta diluviando nelle zone sud/occidentali della Regione, le più colpite dalla siccità dei mesi scorsi. Fino al momento sono caduti 39mm di pioggia a Realmonte, 32mm a Donnalucata, 31mm a Campobello di Mazara, 25mm ad Agrigento, 24mm a Serradifalco, 20mm a Caltanissetta. Forti piogge sono in corso anche in Puglia, con 35mm a Manduria, 33mm a Taranto, 25mm a Mottola, 24mm a Martina Franca, 22mm a Locorotondo, 18mm a Maruggio, 17mm a Francavilla Fontana.

Piogge intense anche nelle zone settentrionali della Puglia, dove spiccano i 24mm caduti a Barletta, e nella Calabria tirrenica con 28mm a Palmi. Piogge più deboli sono diffuse in tutto il Sud. Quest’ondata di maltempo si intensificherà in modo molto repentino nella notte: le piogge diventeranno nubifragi provocando piogge alluvionali, dapprima in Sicilia e Calabria, molto violente su Catanzaro e Crotone nella mattinata di giovedì, e poi soprattutto in Basilicata e Puglia nel pomeriggio/sera. Massima allerta.

