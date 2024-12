Allerta Meteo, Ciclone mediterraneo al Sud: rischio alluvioni in Puglia, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Tra la prossima notte e la mattinata di domani, un sistema perturbato di notevole intensità è destinato a colpire le regioni meridionali italiane. L’approfondimento di una stretta saccatura in quota verso la Tunisia darà origine a una circolazione ciclonica, con il centro di bassa pressione che, nel primo pomeriggio di domani, si posizionerà sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria. Questa configurazione porterà un peggioramento significativo, con precipitazioni abbondanti e una fase particolarmente piovosa su gran parte del Sud Italia.

La disposizione della ventilazione nei bassi strati sarà un elemento chiave per individuare le aree maggiormente esposte. Si prevedono convergenze attive tra flussi di aria provenienti da direzioni opposte, in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria. Allo stesso tempo, il fenomeno dello stau lungo la costa tirrenica della Sicilia favorirà il sollevamento delle masse d’aria, incentivando la formazione di nubi e precipitazioni. Questi fattori aumenteranno la probabilità di fenomeni intensi e temporaleschi, con accumuli di pioggia significativi.

Entro la serata di domani, alcune aree potrebbero registrare fenomeni abbondanti. Particolare attenzione va posta sul Salento, dove alcuni modelli meteorologici indicano picchi compresi tra 150 e 200 millimetri in 24 ore, configurando uno scenario di precipitazioni eccezionali. Questa situazione potrebbe comportare rischi idrogeologici e disagi per la popolazione.

La ventilazione associata al sistema ciclonico sarà altrettanto intensa, con raffiche che potranno raggiungere forza di burrasca o burrasca forte sui mari meridionali, rendendo le condizioni marine particolarmente difficili. I bacini saranno da molto mossi ad agitati, con possibili mareggiate sulle coste settentrionali della Sicilia e nel Golfo di Taranto.

Le prossime ore si preannunciano quindi critiche per il Sud Italia, con fenomeni meteorologici che richiedono massima prudenza, soprattutto nelle zone a rischio idrogeologico e lungo le coste.

