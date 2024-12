Allerta Meteo: Natale al gelo, breve tregua a Santo Stefano, poi nuovo nucleo gelido continentale

MeteoWeb

La settimana di Natale in Europa sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche nettamente contrastanti, con un divario evidente tra le regioni settentrionali e quelle meridionali del continente. Alle alte latitudini, le temperature saranno decisamente superiori alla media stagionale, mentre i Balcani e il Mediterraneo sperimenteranno valori termici inferiori alla norma.

Questa configurazione è il risultato di una complessa dinamica atmosferica. L’ampia ondulazione delle correnti occidentali subirà una rottura, con la formazione di un massimo di pressione tra le Isole Britanniche, il Mare del Nord e il Baltico. Questo sistema porterà aria relativamente mite di origine subtropicale verso il nord Europa. Nel frattempo, un vortice depressionario, posizionato tra l’Egeo e il Mediterraneo orientale, richiamerà correnti fredde provenienti dall’Europa orientale, contribuendo a mantenere temperature al di sotto della media su diverse aree.

Anche l’Italia risentirà di questa spaccatura climatica, con un evidente contrasto tra il nord e il sud del Paese. Nei prossimi giorni, il centro-sud e la Sicilia continueranno a essere interessati da condizioni di instabilità, con precipitazioni frequenti, soprattutto sul medio e basso versante adriatico e sulle zone settentrionali dell’isola. In queste aree, la neve potrà cadere fino a quote collinari, creando un’atmosfera invernale.

Tuttavia, tra giovedì e venerdì mattina, è attesa una temporanea pausa asciutta. Successivamente, un nuovo impulso perturbato di origine polare continentale potrebbe raggiungere queste stesse zone, riportando condizioni meteorologiche avverse. Al contrario, il nord Italia e il versante tirrenico godranno di un clima più stabile, con maggiori schiarite e temperature in graduale rialzo, fatta eccezione per la Sardegna, dove il miglioramento sarà meno marcato.

Questa complessa evoluzione meteorologica renderà la settimana di Natale particolarmente dinamica, con scenari variabili a seconda delle aree geografiche. L’attenzione resterà alta per monitorare l’arrivo di nuove perturbazioni e garantire una corretta gestione delle condizioni invernali più rigide al centro-sud.

