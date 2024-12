Allerta Meteo: temporali in una regione nel pomeriggio-sera, “piogge abbondanti e intense”

MeteoWeb

Allerta meteo per multicelle temporalesche, piogge abbondanti e localmente intense. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una piccola ondulazione delle correnti si muove dal Regno Unito verso l’Italia e si amplifica una volta giunta sul Mediterraneo. L’afflusso di aria polare marittima genererà un minimo barico al suolo sul Mar Tirreno, che si sposterà verso la Sicilia e poi il Mar Ionio nella giornata di giovedì,” si legge nel bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “L’avvezione fredda e di vorticità legata alla formazione del minimo determinerà l’innesco di convezione quasi esclusivamente sui mari. Tra la notte e la mattina multicelle temporalesche potranno formarsi sul Mar Tirreno, in direzione delle coste della Sicilia settentrionale e della Calabria, sul Mar Ionio, in direzione delle coste greche, e sul Mar Adriatico. Quest’ultimi potrebbero localmente coinvolgere le coste di Abruzzo, Marche e Molise“.

Nel corso del pomeriggio, “un impulso instabile si muoverà verso la Sardegna meridionale e la Sicilia occidentale, determinando la formazione di celle temporalesche immerse in piogge di flusso. Entro sera, isolati temporali potrebbero coinvolgere la Sicilia nord-occidentale. In queste zone sono previste principalmente piogge abbondanti e localmente intense, ma difficilmente violente e concentrate in poco tempo. Non escluse grandinate di piccole dimensioni e trombe marine, specie sulle coste adriatiche e del basso Tirreno. Pertanto, per tutte queste zone è stato ritenuto adeguato un livello di pericolosità 0“.

