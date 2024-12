Alpinisti morti sul Gran Sasso, Pichetto: “tragedia che addolora profondamente”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha espresso sui social il cordoglio per la morte dei due alpinisti sul Gran Sasso, i cui corpi sono stati recuperati oggi. “La tragedia di Cristian Gualdi e Luca Perazzini sul Gran Sasso addolora profondamente. Mi stringo alle famiglie e ringrazio i soccorritori, il Soccorso Alpino e i volontari per il loro instancabile impegno a tutela della vita umana e delle nostre montagne”, ha scritto Pichetto sui social. Gualdi e Perazzini erano rimasti bloccati sul Gran Sasso dal 22 dicembre, a seguito di una caduta in un canalone causata dal ghiaccio. Erano riusciti a mettersi in contatto con i soccorritori per lanciare l’allarme ma poi di loro non si sono avute più notizie. Questa mattina il tragico epilogo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.