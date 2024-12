Arriva la “Luna Nera”, ecco cosa vedremo in cielo stasera

MeteoWeb

In questi ultimi giorni del 2024 il cielo notturno ci riserva un evento inusuale: una Luna Nera. Ecco cosa significa esattamente questo termine e quali opportunità di osservazione astronomica si presenteranno.

Cos’è una Luna Nera?

La Luna Nera è un termine utilizzato per indicare il secondo novilunio che si verifica in un singolo mese del calendario. Ciò accade raramente, circa una volta ogni 29 mesi, e ancor meno frequentemente si manifesta una Luna Nera stagionale, ovvero il 3° novilunio in una stagione con 4 lune nuove. Nel caso del 2024, la Luna Nera avrà luogo il 30 dicembre alle 22:26 UTC (23:26 ora italiana).

A differenza della più nota Luna Blu (il 2° plenilunio in un mese), la Luna Nera è completamente invisibile in cielo. Durante la fase di Luna Nuova, infatti, il lato oscuro della Luna è rivolto verso la Terra e la sua posizione vicino al Sole la rende inosservabile. Tuttavia, questa invisibilità crea condizioni ideali per osservare le stelle e i pianeti, grazie all’assenza del chiarore lunare.

Occasione eccezionale per l’osservazione astronomica

La notte tra il 30 e il 31 dicembre 2024 offrirà agli appassionati di astronomia un’opportunità imperdibile. Il cielo sarà particolarmente scuro, consentendo una visione nitida di pianeti e costellazioni. Subito dopo il tramonto, volgendo lo sguardo verso l’orizzonte occidentale, si potrà osservare Venere, il pianeta più luminoso, spesso scambiato per una stella luminosa. Poco sopra Venere, Saturno brillerà con una tonalità dorata, mentre guardando verso Est si potrà individuare Giove, il secondo oggetto più brillante del cielo notturno in quel periodo. Non appena il buio diventerà totale, anche Marte farà la sua comparsa, con il suo caratteristico bagliore rosso.

Le stelle del “Circolo invernale”

Dicembre e gennaio sono mesi ideali per osservare alcune delle stelle più brillanti, che fanno parte del cosiddetto “Circolo invernale” o “Esagono invernale“. Questa formazione è composta da stelle di 6 costellazioni diverse: Rigel in Orione, Aldebaran nel Toro, Capella nell’Auriga, Polluce (insieme a Castore) nei Gemelli, Procione nel Cane Minore e Sirio nel Cane Maggiore. Al centro del cerchio spicca la stella Betelgeuse, anch’essa nella costellazione di Orione. Durante la notte della Luna Nera, anche Giove e Marte saranno visibili all’interno di questa straordinaria configurazione stellare.

La Luna Nera e le Quadrantidi

Un ulteriore motivo per dedicare del tempo all’osservazione del cielo è la vicinanza della Luna Nera al picco dello sciame meteorico delle Quadrantidi, previsto per il 2-3 gennaio 2025. Questo sciame, noto per le sue meteore brillanti e rapide, è meglio visibile dall’emisfero settentrionale. Non è escluso che durante la notte del 30-31 dicembre si possano già avvistare alcune stelle cadenti.

Luna Nera, molto più di un semplice evento astronomico

La Luna Nera in arrivo è molto più di un semplice evento astronomico: rappresenta un invito a riconnettersi con il cielo notturno e le sue meraviglie. Che siate esperti astrofili o semplici curiosi, che abbiate una mappa stellare, un telescopio o semplicemente uno sguardo attento, lasciatevi incantare dal fascino del cosmo.

