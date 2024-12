Clima, Guterres: “assistiamo al crollo, serve un nuovo inizio nel 2025”

MeteoWeb

“Stiamo assistendo in tempo reale al collasso climatico. Dobbiamo abbandonare questo percorso verso la catastrofe e non abbiamo tempo da perdere“. È quanto afferma il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio di fine anno. “Nel 2025, i Paesi devono guidare il mondo su un percorso più sicuro riducendo significativamente le emissioni e sostenendo la transizione verso un futuro rinnovabile. Ciò è essenziale ed è possibile”, ha aggiunto, chiedendo “un nuovo inizio” nel 2025.

Guardando al 2024, ha affermato che “la speranza è stata difficile da trovare”, con le guerre che hanno causato immenso dolore, sofferenza e sfollamento della popolazione, e disuguaglianze e divisioni che hanno alimentato tensioni e sfiducia. Inoltre, ha affermato Guterres, “è ufficiale che abbiamo appena sopportato un decennio di caldo micidiale“. Ma, secondo il rappresentante Onu la speranza può portare al cambiamento. A questo proposito, ha elogiato gli attivisti, giovani e meno giovani, così come gli “eroi umanitari che superano immensi ostacoli per aiutare le persone più vulnerabili”.

Altri obiettivi da perseguire, secondo Guterres, sono la riforma del sistema finanziario globale, la promozione di maggiori opportunità per le donne e i giovani e la messa in atto di salvaguardie tecnologiche “per mettere le persone prima dei profitti e far prevalere i diritti sugli algoritmi incontrollabili”. “Unendo le forze, possiamo ricominciare da capo nel 2025“, ha concluso.

