Incendio Villa Borghese, la paura dello youtuber Cicalone: “una brutta sensazione”

C’erano anche Simone Cicalone, lo youtuber anti-borseggi, e la videomaker Evelina in metropolitana a Roma quando le stazioni di Flaminio e Spagna sono state invase dal fumo per via di un incendio nei pressi di Villa Borghese. “Una brutta situazione”, ha spiegato Cicalone in una storia su Instagram in cui spiega che “oggi abbiamo dato una mano ad evacuare la metro di Piazza di Spagna”. Lui e la videomaker sono stati tra gli ultimi ad uscire dalla stazione.

