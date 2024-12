Incidente aereo Kazakistan, c’è l’arresto di un… blogger: il motivo

MeteoWeb

Il blogger kazako, Azamat Sarsenbaev, le cui immagini dal luogo dello schianto del volo dell’Azerbaijan Airlines hanno fatto il giro del mondo, è stato arrestato ieri sera. A riferirlo è stato lo stesso Sarsenbaev e il suo avvocato Aibek Suyundukov. Sarsenbaev rimarrà in custodia per 10 giorni, con l’accusa di aver pilotato un drone sul luogo dello schianto che, potenzialmente, ha interferito con le indagini e le operazioni di soccorso. Il blogger, riporta il sito indipendente russo Meduza, è stato fermato ieri pomeriggio, poco dopo essere riuscito a filmare i resti del volo di linea Baku-Grozny, precipitato nella città kazaka di Aktau e in cui sono morte 38 persone.

Secondo le ultime notizie l’aereo potrebbe essere stato abbattuto da un missile terra-aria delle forze di Mosca che avrebbe scambiato il velivolo con un drone potenzialmente diretto sulla Cecenia.

