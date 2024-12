Incidente aereo Kazakistan, le prime conferme clamorose sul missile russo

MeteoWeb

“L’aereo della Azerbaijan Airlines precipitato ieri vicino ad Aktau, in Kazakistan, è stato abbattuto dalla difesa aerea russa”, hanno reso noto alla Reuters quattro diverse fonti informate sull’inchiesta in corso in Azerbaigian, secondo quanto si legge sul Guardian. L’aereo si è schiantato dopo che aveva deviato la sua rotta da una zona in cui negli ultimi mesi la Russia ha usato la difesa aerea contro i droni ucraini. Il missile del sistema di difesa russo è stato sparato “durante attività di droni a Grozny”, che avrebbe dovuto essere la destinazione finale dell’aereo della Azerbaijan Airlines, hanno precisato fonti del governo azero citate da Euronews. Il missile è esploso vicino all’aereo e le schegge hanno colpito la carlinga. L’aereo era stato deviato sul Mar Caspio verso Aktau dopo che non aveva ricevuto il permesso di atterrare negli aeroporti russi vicini.

