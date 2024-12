Incidente aereo in Kazakistan, il Ministro: “a bordo esplosa una bombola di ossigeno”

MeteoWeb

“L’equipaggio dell’aereo precipitato in Kazakistan non è riuscito a mantenerlo in volo a causa del guasto di numerosi sistemi di controllo“: lo ha riferito il Ministro dei Trasporti kazako Marat Karabayev. L’Embraer 190 “stava volando dalla città di Grozny ad un aeroporto alternativo, i sistemi di controllo dell’aereo sono saltati prima di entrare nello spazio aereo del Kazakistan: l’equipaggio non è stato in grado di mantenere una rotta stabile e l’altitudine”, ha precisato il responsabile citato dalla Tass. C’è stata “l’esplosione di una bombola di ossigeno” a bordo dell’areo, ha aggiunto Karabayev citato da Interfax. Dichiarata l’emergenza, l’equipaggio ha scelto di dirigersi verso l’aeroporto di Ataku mentre era in rotta tra Baku e Grozny. L’esplosione “è avvenuta nella cabina passeggeri, molti stavano perdendo conoscenza e i piloti hanno chiesto unità di rianimazione” alla destinazione di arrivo.

