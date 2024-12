Incidente aereo in Kazakistan, lutto nazionale in Azerbaigian: comunicato il numero delle vittime

MeteoWeb

Sono 38 le vittime dell’incidente aereo in Kazakistan, dove è precipitato un volo dell’Azerbaijan Airlines. Lo riporta l’agenzia russa Interfax, che cita il vice premier del Kazakistan, Kanat Bozumbayev. “La situazione non è delle migliori, i morti sono 38”, ha detto. Domani sarà una giornata di lutto nazionale in Azerbaigian. Lo riferiscono i media locali dopo l’incidente aereo che ha visto coinvolto un volo dell’Azerbaijan Airlines partito da Baku, diretto a Grozny e precipitato nei pressi della città di Aktau, in Kazakistan.

Sarebbe stata trovata una scatola nera del volo dell’Azerbaijan Airlines precipitato vicino ad Aktau, in Kazakistan. Lo riferiscono i media azeri che citano le autorità del Kazakistan.

