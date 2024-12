Israele, suonano le sirene ad Ashkelon: drone lanciato dallo Yemen | VIDEO

MeteoWeb

Un drone lanciato dallo Yemen è caduto in territorio israeliano, in una zona aperta vicina al confine con la Striscia di Gaza. Lo riferiscono le forze israeliane (Idf), come riportano i media locali, dopo che le sirene dell’allarme antiaereo sono tornate a suonare ad Ashkelon e nelle aree vicine all’enclave palestinese.

🛑 Urgent || Settler platforms publish: The moment a Yemeni drone crashed south of Ashkelon, after the occupation’s air defenses failed to intercept it. pic.twitter.com/XjQTwF5Fm7 — Scôtłäñdíŷå (@Jihane09876) December 25, 2024

