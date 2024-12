L’Italia nella morsa della tempesta Dionisio: neve, venti impetuosi e piogge intense

MeteoWeb

Una perturbazione rapida ma potente sta già facendo sentire i suoi effetti in Italia, con una tempesta che si sta intensificando rapidamente. La “Tempesta Dionisio” promette di portare un significativo cambiamento meteorologico, a partire dal Nord, per estendersi poi al Centro/Sud. Gli effetti principali di questa perturbazione sono attesi dal pomeriggio e fino a domani. La tempesta Dionisio si distingue per le sue caratteristiche di intensità, con forti raffiche di vento che stanno già colpendo le regioni alpine del Piemonte e della Valle d’Aosta, dove i venti hanno raggiunto punte superiori ai 120 km/h. Questi venti stanno provocando anche un effetto Föhn, che si sta estendendo verso i fondovalle e le zone di alta pianura del Piemonte.

Precipitazioni stanno interessando l’Emilia centrale, con rovesci che stanno colpendo la pianura e la prima fascia collinare delle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. Alcuni fenomeni di pioggia intensa sono stati osservati anche nella zona ravennate e forlivese. In particolare, nella notte, le precipitazioni hanno interessato anche il riminese, con accumuli che hanno raggiunto i 20 mm sulle colline tra Riccione e Cattolica, al confine con le Marche.

Anche le aree montuose non sono risparmiate, con neve che ha imbiancato l’Appennino emiliano, scendendo fino a quote relativamente basse, intorno ai 500 metri. Gli effetti di questa perturbazione sono destinati ad aumentare nelle prossime ore, con il rischio di fenomeni estremi.

I vigili del fuoco di Como sono intervenuti stamani in piazza Duomo dove a causa del forte vento è caduto l’albero di Natale. Sul posto ha operato una squadra della sede centrale di via Valleggio.

Sin dalla mezzanotte di oggi sono giunte ai vigili del fuoco di Lecco diverse chiamate per danni causati dal forte vento che ha colpito la zona di centro Lago e zone di Oggiono Annone.

Sulla linea Ventimiglia-Genova il traffico ferroviario è sospeso tra Varazze e Cogoleto a causa del forte vento che ha provocato la caduta di una lamiera sulla linea aerea di alimentazione elettrica dei treni, danneggiandola.

