La grande nevicata sull’Appennino: un’imbiancata che scende fino a 400 metri | FOTO e VIDEO

Le previsioni meteo per l’Appennino non sono mai state così accurate: la tanto attesa nevicata ha fatto finalmente il suo ingresso, portando la neve sulle cime più alte e facendo scendere rapidamente la quota neve. Già da questa sera, le prime imbiancate sono visibili a partire dai 500-600 metri di altitudine, con un ulteriore abbassamento previsto nelle prossime ore, che porterà la neve fin oltre la bassa collina. La tempesta sta infatti già interessando i settori centrali della regione, arrivando ad imbiancare le zone più basse, come il piacentino, dove la neve ha raggiunto anche i 400 metri.

Le località innevate

Secondo i dati aggiornati delle webcam e dei radar, la neve sta iniziando a depositarsi, con accumuli già visibili in località come Cerreto Laghi e Baiso. A Baiso e Casina, infatti, la temperatura è scesa fino a +1°C, creando le condizioni per il formarsi di un sottile strato bianco sulle strade, che rende necessario prestare attenzione alla viabilità. In queste aree, si raccomanda cautela, poiché i mezzi sgombraneve sono pronti a intervenire non appena gli accumuli raggiungeranno i 5 cm. Nevica anche in Val d’Aveto.

Anche se la neve sta conquistando le vette più alte, il resto dell’Appennino non è esente da fenomeni meteo intensi: nelle pianure, infatti, il clima è caratterizzato da piogge sparse, con temperature che oscillano tra i 3° e i 4°C. Il calo della quota neve, però, non si fermerà qui. Nel corso della notte, infatti, le precipitazioni potrebbero raggiungere anche la pianura, soprattutto nella zona occidentale dell’Emilia.

L’allerta per condizioni meteorologiche avverse rimane alta, ed è quindi fondamentale seguire in tempo reale l’evoluzione della situazione sui portali meteo specializzati, come il nostro, che offre aggiornamenti costanti dalle webcam e dalle stazioni radar. Mentre la neve continua a scendere e a imbiancare le vette appenniniche, la bellezza del paesaggio innevato inizia a farsi notare. Ma l’attenzione resta alta per le condizioni delle strade, specialmente nelle ore notturne.



