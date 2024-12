Maltempo Campania, frana investe un ristorante a Novi Velia | FOTO

MeteoWeb

Danni e disagi nel Salernitano a causa di una frana che è partita dal Monte Gelbison nel comune di Novi Velia e ha investito la strada e un’ala di un ristorante. Terra e detriti hanno invaso la strada che va verso il monte. Fortunatamente non si registrano persone ferite. La strada risulta interrotta e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripristinare la viabilità e per la messa in sicurezza. Secondo quanto si apprende, la frana ha interessato in particolare il piazzale esterno del ristorante dove vi sono i gazebo dell’attività.

