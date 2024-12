Maltempo Campania, tornado a Capri: vortice vortice tocca terra dal mare | FOTO

MeteoWeb

Il forte maltempo che imperversa in Campania ha generato una tromba marina, al largo dell’isola di Capri, alta una ventina di metri. Dal versante della Grotta Azzurra dell’isola di Capri, la tromba marina è arrivata sulla spiaggia libera di Marina Grande, dove poi ha continuato il suo percorso per arrivare in cima al costone che fiancheggia la spiaggia. Proprio per il fatto che il vortice abbia toccato terra, si può parlare ufficialmente di tornado. Allo stato non si segnalano danni a cose o persone. Intanto sul posto si stanno recando le autorità di sicurezza dell’isola.

Maltempo, disagi nei trasporti marittimi: riunione in prefettura

In relazione ai disagi nei collegamenti da e per le isole del Golfo di Napoli, conseguenti alle condizioni meteorologiche avverse di questa mattina, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un incontro per monitorare la situazione con i sindaci delle isole di Ischia, Capri e Procida e le Capitanerie di Porto di Napoli e di Pozzuoli. Le corse degli aliscafi non possono essere garantite, mentre per quanto riguarda le corse dei traghetti, un collegamento con il porto di Napoli e le isole di Capri e Procida è stato assicurato nel pomeriggio. Dal porto di Pozzuoli, invece, sono garantiti i collegamenti con Ischia solo dalla compagnia Medmar, mentre tutte le corse con destinazione Casamicciola sono state reindirizzate al porto di Ischia.

