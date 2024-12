Maltempo, giornata di forti piogge al Sud: picchi di 70mm in Sicilia e Puglia | DATI

MeteoWeb

L’attesa ondata di maltempo ha portato tanta pioggia oggi sulle regioni del Sud, dal Molise alla Sicilia. Le zone più colpite sono state la Sicilia (in particolare il Messinese tirrenico) ma anche la Puglia, soprattutto nel Salento. Queste zone sono state interessate da nubifragi che hanno scaricato fino a 60-70mm di pioggia e i fenomeni sono ancora in atto. I dati pluviometrici dalla Sicilia indicano che nelle ultime 24 ore sono caduti: 71mm a Santo Stefano di Camastra, 68mm a Reitano, 64mm a Militello Rosmarino, 63mm a Fiorita, 61mm a Colle Chiesa, 59mm a Capo d’Orlando, 57mm a Mirto, Rocca di Caprileone, 56mm a San Marco d’Alunzio, 55mm a San Fratello, San Mauro Castelverde, 47mm a Furnari, 46mm a Pirano. Ma sono molte altre le località della costa tirrenica messinese che hanno raggiunto cumulate di 30-40mm. Picchi sui 30mm si registrano anche tra Ragusano e Siracusano, con 32mm a Pozzallo e 30mm a Noto. Ma le piogge oggi hanno interessato un po’ tutta la Sicilia.

In Puglia, si registrano finora 60mm di pioggia a Lequile, 56mm a Minervino di Lecce, 53mm a Castrignano de’ Greci, Tuglie, 50mm a Otranto, Sannicola, Supersano, 49mm a Lecce, Ortelle, 47mm a Cavallino, 45mm a Galatone, Vico del Gargano, 44mm ad Aradeo, 43mm a Squinzano, Soleto, 41mm a Nardò, Veglie, 39mm a Taurisano, 36mm a Brindisi.

Spiccano anche i 44mm di pioggia caduti a Ururi, in provincia di Campobasso, e i 62mm caduti a Scerni, in provincia di Chieti.

Le piogge continueranno ad interessare le regioni del Sud anche nelle prossime ore, per poi esaurirsi nella mattina di domani, venerdì 6 dicembre. Attenzione particolare nel sud della Puglia in serata, per il rischio di piogge torrenziali portate da temporali in risalita dallo Ionio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.