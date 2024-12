Maltempo Lazio, quattro gravi incidenti e bilancio drammatico: un morto e cinque feriti

MeteoWeb

Ondata di incidenti in provincia di Frosinone a causa del fondo stradale bagnato dalla pioggia. Il più grave è avvenuto sulla superstrada Sora-Frosinone-Ferentino ed è costato la vita della barista Chiara Albanini, 28 anni di Boville Ernica che viaggiava in auto con il fidanzato Alessandro Cervoni, operaio nell’impresa edile del padre, ora in gravissime condizioni. Sulla stessa strada è stato registrato un altro incidente, poco più avanti dal punto del mortale: è accaduto intorno alle 18 nel territorio di Veroli in località Giglio. Qui un’auto diretta verso Ferentino è uscita di strada e la conducente che si trovava a bordo è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Spaziani di Frosinone: la sua vita non è in pericolo.

Gli altri incidenti

Un’altra auto si è ribaltata sulla Provinciale che collega Fiuggi con gli Altipiani di Arcinazzo: al volante c’era una giovane donna che è finita in una scarpata ed ora si trova in ospedale. Un quarto incidente è stato registrato a Torre Cajetani sulla strada che collega il centro abitato con la Rocca di Bonifacio: due persone sono rimaste ferite a causa dell’uscita di strada e del ribaltamento del veicolo sul quale viaggiavano. Entrambi sono stati trasferite in elicottero a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

