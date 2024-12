Maltempo, neve in Sicilia: la maestosa bellezza dell’Etna imbiancata | FOTO

MeteoWeb

L’irruzione di aria fredda dai Balcani ha portato un calo delle temperature, pioggia e neve in Sicilia. Le nevicate si sono verificate a partire dagli 800-1000 metri. Sui Nebrodi, nel Messinese, sono già in azione spazzaneve e spargisale, mentre l’Etna incanta in tutta la sua maestosa bellezza, vestita di bianco. A Piano Provenzana, stazione sciistica situata nel versante nord dell’Etna a 1.810 metri s.l.m., sono caduti circa 10cm di neve. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano un paesaggio mozzafiato, con il candore della neve che si staglia sopra il terreno scuro del vulcano.

La pagina Facebook “Guide Vulcanologiche Etna Nord” segnala che “al momento lo spessore non è ancora sufficiente per l’apertura delle piste, ma è sicuramente abbastanza per divertirsi e trascorrere qualche ora piacevole immersi nella magia della neve”.

