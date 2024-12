Maltempo Sicilia, iniziano le bufere di neve a bassa quota: forti temporali nevosi in corso | LIVE

MeteoWeb

Dopo le prime nevicate ad alta quota di questa mattina che avevamo già documentato, adesso si inizia a fare sul serio in Sicilia. La neve sta scendendo a 600 metri di quota, con i primi fiocchi a 500 metri, e sono iniziati i primi temporali di neve, in particolare su Peloritani, Nebrodi ed Etna. I primi fiocchi stanno scendendo anche a Piazza Armerina, località dell’Ennese a circa 700 metri s.l.m., come ci segnala David Cartarrasa. Le temperature stanno crollando e per la prima volta si raggiungono i +7°C sulla costa tirrenica da Palermo a Messina. Attualmente si registrano: +4°C a Caccamo, Pollina, +6°C a Piraino, +8°C a Bagheria, +9°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +10°C a Termini Imerese, Capo d’Orlando, +11°C a Palermo.

Forti piogge hanno colpito la Sicilia settentrionale nelle ultime 24 ore, con picchi giornalieri di 60-70mm tra Madonie e Nebrodi. Segnaliamo: 66mm a Isnello, 51mm a Torretta, 40mm a Palermo, Sinagra, 34mm a Pettineo, Collesano, 36mm a Castell’Umberto, Montagnareale, 31mm a Belmonte Mezzagno, 30mm a San Piero Patti.

Il maltempo accompagnerà la Sicilia durante le festività natalizie. Nella notte, la quota neve scenderà a 300-400 metri con accumuli importanti.

