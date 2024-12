Maltempo, anche violente grandinate in Sicilia: imbiancato l’aeroporto di Palermo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Sicilia è stata investita in pieno dall’ondata di maltempo che caratterizzerà anche le festività natalizie. Mentre la neve cade in montagna, imbiancando le vette dell’isola e nelle prossime ore si spingerà anche fino a quote collinari, all’Aeroporto di Palermo oggi sembrava di trovarsi in quello di Mosca. La pista dell’Aeroporto Punta Raisi si presentava imbiancata, tanto da sembrare neve, ma in realtà erano solo gli effetti di una violenta grandinata. Eh sì, perché l’ondata di maltempo in atto non ha portato solo la neve e il vento, responsabile di alberi abbattuti e tanti danni, ma anche forti temporali. Proprio il Palermitano è stato tra le zone più colpite dalle grandinate: i chicchi hanno raggiunto anche medie dimensioni, come nel capoluogo e a Carini.

Maltempo Sicilia, violenta grandinata a Carini

