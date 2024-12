Maltempo Sicilia: vette imbiancate dalle Madonie a Etna e Nebrodi | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo in atto in Sicilia non ha solo portato temporali e forte vento, responsabili di danni e disagi, ma anche un repentino abbassamento delle temperature. Così si sono imbiancate le vette dell’isola, dalle Madonie all’Etna, passando per i Nebrodi. A Piano Battaglia, la neve è caduta in quantità. Neve anche a Petralia Soprana: il paese del Palermitano a circa 1100 metri s.l.m. si è svegliato con i tetti imbiancati. Una coltre bianca ha ricoperto i Nebrodi, dove mezzi spargisale e spazzaneve sono intervenuti per liberare alcune strade provinciali. Non fa eccezione l’Etna, che da qualche settimana dà spettacolo in tutta la sua maestosità ricoperta di bianco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

