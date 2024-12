Maltempo, la Tempesta dell’Immacolata porta neve, pioggia e vento forte: la situazione in diretta | LIVE

MeteoWeb

Oggi, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, una forte perturbazione sta colpendo gran parte d’Italia, portando maltempo diffuso. Sono in atto piogge intense, anche temporalesche, specialmente al Centro/Sud e nelle regioni tirreniche. Nevicate interessano il Nord, con quota neve tra 500 e 800 metri su Alpi e Appennino Settentrionale, e oltre 1000-1200 metri sull’Appennino Centrale.

Si assisterà a un deciso calo termico, più marcato al Centro/Nord. I venti saranno forti o burrascosi su tutti i mari, con rischio di mareggiate lungo le coste occidentali. Le piogge saranno diffuse anche nelle prossime ore, risparmiando solo Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di forte instabilità atmosferica su gran parte del Paese.

Tempesta dell’Immacolata, pioggia e neve

Nelle scorse ore una bufera di neve ha interessato le Prealpi venete, vento fino a 50km/h e neve a partire dai 700 metri con fiocchi anche dai 400 metri sulle Prealpi vicentine. Precipitazioni diffuse si segnalano sull’intero territorio regionale, localmente con intensità moderata-forte.

In Emilia-Romagna la neve ha raggiunto le province di Parma e Piacenza, spingendosi fino alle porte della pianura nel Reggiano. La quota neve si alza verso Est, compresa tra i 600-800 metri tra Modenese e Bolognese. Da qualche ora l’arrivo della Bora nei bassi strati ha fatto risalire velocemente i termometri di un paio di gradi col ritorno della pioggia. Proseguirà però la nevicata dalla bassa collina in su, con temperature leggermente sotto zero e accumuli via via maggiori.

Lo show nevoso interessa anche Campocatino (FR): al suolo l’accumulo si aggira sui 70 cm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.