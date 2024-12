Maltempo, forte vento a Roma: 90 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Il maltempo da ieri colpisce anche Roma e provincia, con forte vento. Anche oggi le raffiche hanno raggiunto i 50-60km/h sulla Capitale. Sono circa 90 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma da ieri pomeriggio per alberi o rami percolanti su tutto il territorio provinciale. Le zone maggiormente colpite dal forte vento hanno interessato il quadrante dell’Eur, Colli Aniene, dove purtroppo ieri si è registrata anche una vittima per il crollo di un albero, e tutta la zona del litorale romano.

Oggi un albero è caduto su un edificio provocando anche la rottura di una tubatura con conseguente perdita di gas in via Pievebovigliana 21, a San Basilio, periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Roma San Basilio.

