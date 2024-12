Allerta Meteo Abruzzo: burrasca in arrivo, neve sui rilievi e venti forti

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara a vivere una fase di maltempo caratterizzata da freddo e instabilità, determinata dall’evoluzione delle condizioni atmosferiche a livello europeo. L’evoluzione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Nord Europa, atteso tra domenica e l’inizio della prossima settimana, favorirà l’isolamento di un vortice depressionario sulla fascia meridionale del continente. Questo scenario porterà una prolungata ondata di freddo e instabilità che interesserà anche la regione abruzzese.

La giornata di oggi trascorrerà con cieli prevalentemente sereni o al più attraversati da lievi velature di passaggio. Tuttavia, un progressivo aumento della nuvolosità è previsto entro la serata, preludio a un peggioramento significativo. Durante la notte e nelle prime ore di domenica 8 dicembre, il transito di un fronte perturbato porterà precipitazioni diffuse, concentrate soprattutto sul versante aquilano con possibili estensioni verso il settore orientale. Le zone occidentali dell’Appennino abruzzese saranno interessate da nevicate che si verificheranno a partire dai 1100-1200 metri di quota.

Nel corso della giornata di domenica, il maltempo si alternerà a momenti di pausa. Ampie schiarite si combineranno con addensamenti nuvolosi, accompagnati da brevi rovesci, in particolare nelle aree della Marsica e dell’entroterra aquilano. Durante la serata, i fenomeni si sposteranno verso il litorale, lasciando intravedere una progressiva attenuazione.

Le temperature, in lieve aumento tra oggi e domani, subiranno un nuovo calo a partire dal pomeriggio di domenica, seguendo l’arrivo di masse d’aria più fredde. I venti, inizialmente moderati, si intensificheranno con l’arrivo dello scirocco nel pomeriggio di sabato, per poi essere sostituiti dal maestrale, che soffierà con forza durante la giornata di domenica.

