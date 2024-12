Nebbia nel Regno Unito: lento ritorno alla normalità all’aeroporto di Gatwick

MeteoWeb

L’aeroporto di Gatwick ha comunicato che le operazioni stanno tornando alla normalità dopo 4 giorni di disagi causati dalla nebbia nel Regno Unito. Tra venerdì e lunedì, i voli sono stati interrotti, e più di 20 collegamenti previsti per lunedì sono stati cancellati in anticipo. Il portavoce di Gatwick ha annunciato la revoca delle restrizioni al traffico aereo e si è scusato per i disagi, specificando che le operazioni stanno riprendendo regolarmente, anche se alcune cancellazioni preventive sono state adottate per evitare problemi dell’ultimo minuto.

Nats, il fornitore di controllo del traffico aereo, ha dichiarato che le condizioni meteorologiche sono migliorate, lasciando solo poche normative operative. Tuttavia, i passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei voli per possibili impatti residui sul programma. Heathrow ha invece confermato il ritorno a un servizio regolare.

Nel frattempo, National Highways ha chiuso la A66 a veicoli vulnerabili tra Penrith e Scotch Corner a causa dei forti venti, suggerendo percorsi alternativi, come la A69, per chi deve attraversare i Pennini.

