In sicurezza tra neve e ghiaccio: come affrontare l’alpinismo invernale

L’alpinismo invernale rappresenta una delle attività più affascinanti per chi ama la montagna, ma è anche una disciplina che richiede una profonda conoscenza delle tecniche specifiche per garantire la sicurezza in presenza di neve e ghiaccio. Tra gli strumenti fondamentali per affrontare questo ambiente estremo, ramponi e piccozza occupano un ruolo centrale, accompagnati dalla tecnica della progressione in conserva, che permette di muoversi in cordata su terreni misti.

L’uso corretto dei ramponi è essenziale per mantenere l’equilibrio e la stabilità. Prima di iniziare qualsiasi escursione, è cruciale assicurarsi che i ramponi siano perfettamente fissati agli scarponi. In salita, su pendii diretti, è consigliabile utilizzare la parte anteriore dei ramponi, mentre nei traversi è opportuno appoggiare l’intera superficie, inclinando leggermente la caviglia per ottenere maggiore aderenza. Durante la discesa, su pendii diretti, l’andatura “a papera” garantisce che tutte le punte dei ramponi aderiscano al terreno, offrendo stabilità. Nei traversi, si applica una tecnica analoga a quella della salita per mantenere il controllo.

La piccozza, altro strumento indispensabile, deve essere utilizzata con attenzione per garantire la massima efficacia. In salita, è fondamentale tenerla sempre sul lato del pendio più alto, mentre in discesa la punta va rivolta verso il terreno, pronta a essere utilizzata per arrestare eventuali scivolate. In caso di caduta, la tecnica di arresto prevede di piantare rapidamente la punta della piccozza nel pendio, sollevando i piedi e trazionando con entrambe le mani per stabilizzare il corpo.

La progressione in conserva è una tecnica utilizzata per muoversi in cordata su terreni non troppo difficili o esposti. Questa pratica consente di avanzare con maggiore sicurezza, grazie all’uso della corda che collega i membri del gruppo. Esistono due varianti principali: la conserva non protetta, ideale per procedere rapidamente mantenendo la corda tesa, e la conserva protetta, adatta a tratti più impegnativi o ripidi, dove si aggiungono punti di ancoraggio per proteggere i componenti della cordata.

Un altro aspetto da considerare quando si affronta la montagna durante la stagione invernale è senza ombra di dubbio l’abbigliamento.

L’abbigliamento rappresenta uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si affronta l’alpinismo invernale. La scelta dei capi giusti è cruciale per garantire protezione dal freddo, comfort durante l’attività e traspirabilità per evitare l’accumulo di umidità. In questo contesto, il principio degli strati si conferma una regola imprescindibile, consentendo di adattare l’abbigliamento alle condizioni climatiche e all’intensità dello sforzo fisico.

Per la parte superiore del corpo, è essenziale partire con un primo strato a contatto con la pelle che favorisca la gestione dell’umidità. A seguire, uno strato intermedio caldo e una giacca tecnica che garantisca protezione da vento e neve. Nei giorni più rigidi, un piumino di buona qualità diventa indispensabile. Non è necessario orientarsi su modelli pensati per climi estremi come quelli himalayani; un piumino leggero ma performante, adatto alle temperature delle Alpi, sarà sufficiente per affrontare la maggior parte delle situazioni.

Anche per la parte inferiore del corpo, l’approccio a strati si rivela efficace. Una calzamaglia costituisce un primo strato utile per preservare il calore, mentre un pantalone tecnico completa la protezione contro le intemperie. La scelta del peso della calzamaglia dipenderà dalla temperatura prevista e dall’intensità dell’attività.

Gli accessori giocano un ruolo altrettanto cruciale per affrontare l’alpinismo invernale. Un berretto tecnico, che impedisca la dispersione del calore dalla testa, è fondamentale. Una combinazione di fascia e berretto pesante può essere utile per adattarsi alle variazioni di temperatura. Per le mani, i guanti sono indispensabili: un modello leggero per attività aerobiche e muffole più calde per le condizioni di freddo intenso garantiscono la protezione necessaria. Mantenere le dita a contatto può fare la differenza nelle situazioni più rigide.

Anche le calze rivestono un ruolo di primo piano. La scelta dipende dall’attività prevista: modelli non eccessivamente pesanti sono ideali per attività dinamiche, evitando che il sudore si trasformi in umidità e successivamente in freddo durante le soste. Gli scarponi, invece, rappresentano un elemento tecnico chiave. È consigliabile optare per calzature versatili, leggere ma capaci di garantire un buon isolamento termico, in modo da affrontare efficacemente una vasta gamma di condizioni, dalla neve fresca all’alpinismo tecnico.

Infine, il casco è un elemento di sicurezza indispensabile in montagna, indipendentemente dalla disciplina praticata. La scelta deve ricadere su modelli che offrano protezione, comodità e leggerezza, per evitare affaticamenti durante lunghe giornate in quota.

Prepararsi adeguatamente, scegliendo abbigliamento e accessori con attenzione, è il primo passo per affrontare le sfide dell’alpinismo invernale con sicurezza e godere appieno della bellezza della montagna.

