Neve sull’Etna, l’inverno si fa sentire: le immagini da Piano Provenzana | FOTO

La Tempesta Dionisio sta lasciando la Penisola, dando spazio a un temporaneo miglioramento del tempo, ma con venti intensi al Sud e un ulteriore abbassamento delle temperature. A Piano Provenzana, sull’Etna, l’inverno (che inizia ufficialmente oggi) si è fatto sentire con un manto nevoso che copre il paesaggio: a corredo dell’articolo le immagini di Carmelo Di Francesco. Circa 5 cm di neve si sono accumulati nelle scorse ore, ma il forte vento ha causato variazioni locali, con alcune aree senza neve e altre con fino a 20 cm. La temperatura è di circa -1°C, ma la sensazione di freddo è maggiore a causa dei venti. Gli impianti sciistici sono ancora chiusi, con l’aspettativa che ci voglia molta più neve per un’apertura. Per chi si avventura sulle strade innevate, è essenziale l’uso di gomme o catene da neve, poiché le condizioni di ghiaccio e neve persistono. Nonostante le difficoltà, l’atmosfera invernale promette bene per la stagione.

